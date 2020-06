Durch Kontaktverbote, Ausgehbeschränkungen, geschlossene Schulen etc. wurde unser sozialer Alltag in den letzten Wochen drastisch verändert. Diese schwierige Lage, die zu Kontrollverlust oder Mangel an Sozialkontakten führen kann, macht auch Psychologen und Psychiatern Sorge. Vermehrt könnten Symptome wie Angst, Panik und Depression auftreten. Insbesondere bei vulnerablen Personen (welche auch stressempfindlicher sind) kann dies gefährliche Auswirkungen haben und auch im Sinne der Suizidprävention sollte momentan dieser Problematik erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Gerade in Krisenzeiten sollte die psychische Gesundheit gepflegt werden. Auch auf Kinder und Jugendliche kann die momentane Situation beängstigend wirken und negative Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit haben.