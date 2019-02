Lernen Sie unsere beiden neuen Testverfahren zur Beschwerdenvalidierung in der Medizinpsychologie kennen: das SIRS-2, die deutschsprachige Adaptation des Structured Interview of Reported Symptoms in der zweiten Aufl age und das SRSI (Self-Report Symptom Inventory), ebenfalls in der deutschen Version.

Das Ziel beider Verfahren ist es, vorgetäuschte Symptome aufzudecken. Sie eignen sich zum Einsatz in der klinischen Psychologie, Psychiatrie und der forensischen Psychologie. Die Durchführung kann ab 18 Jahren erfolgen.