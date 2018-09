Studium der Psychologie in Bochum und Berlin. 1991 Promotion. 2003 Habilitation. 2006–2010 Professor für Sozial- und Organisations-

psychologie an der Universität Siegen. Seit 2010 Professor für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Zudem seit 1993 freiberuflich als Trainer und Berater für unterschiedliche Unternehmen tätig, Durchführung der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation öffentlicher Programme.