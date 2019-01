Bücher Gesundheitswesen

von Lotte Habermann-Horstmeier

Risikofaktor "Stress

Welche Bedeutung hat der Risikofaktor Stress für unsere Gesellschaft und für unsere persönliche Gesundheit? Was ist Stress? Was sind die Ursachen und Symptome von Stress? Was sind die biologischen, psychologischen und sozioökonomischen Folgen von Stress? Wie kann Stress vermieden werden? Die Fragen werden interdisziplinär und praxisorientiert auf der Grundlage der Theorien und Konzepte von Public Health/Gesundheitswissenschaften betrachtet

