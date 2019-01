Christa Olbrich

Pflegekompetenz

Der Begriff der Kompetenz hat in der heutigen Diskussion um die Professionalität der Pflege eine zentrale Bedeutung. Das Fachbuch „Pflegekompetenz“ geht der Frage auf den Grund, was sich im Pflegealltag nun wirklich an Können und Wissen als Kompetenz der Pflegeperson manifestiert hat. Es klärt, welche Anforderungen und Bedingungen die Pflegepraxis an die Kompetenzen von Pflegepersonen stellt.

