Corona Care

Mit der zunehmenden Zahl an Menschen, die schwerer an COVID-19 erkranken, muss deren Behandlungsdringlichkeit rasch und verlässlich eingeschätzt werden. Das Manchester-Triage-Modell bietet dazu ein weltweit erprobtes Werkzeug für die Ersteinschätzung in der Notaufnahme und Ersteinschätzung am Telefon.