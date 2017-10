Leitlinien der Ergotherapie

Die Reihe startet mit den ergotherapeutischen Interventionen bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, Wohnraumanpassung, Menschen mit Schlaganfall und Menschen mit schweren psychischen Störungen. . In den kommenden Jahren werden alle Guidelines der AOTA übersetzt, folgende Publikationen stehen an:

Für die Evaluation von Klienten mit ASS braucht es typischerweise ein kombiniertes Bottom-up und Top-town Vorgehen und die Beobachtung von Klienten in verschiedenen Kontexten, um deren Bedürfnisse an sozialer, betätigungs-oder arbeitsorientierter Partizipation oder Teilhabe in der Familie zu erfüllen.

Der Wohnraum ist mehr als nur ein Raum zum Wohnen - er steckt voller Erinnerungen und Aktivitäten, vermittelt Geborgenheit und Schutz. Wenn Menschen sich in ihrem Wohnraum nicht mehr sicher bewegen können, dann verändern sich auch ihre Aktivitäten und Betätigungen. Anpassungen des Wohnraums verbessern die Leistungsfähigkeit, reduzieren die Risiken zuhause, verhindern Stürze und Verletzungen und entlasten die pflegenden Angehörigen in ihrer Sorge.

Ergotherapeutinnen diagnostizieren in den Phasen der Rehabilitation und der ambulanten Versorgung die personalen und umweltbezogenen Bedingungen des Klienten, erstellen ein Betätigungsprofil und fördern seine Fähigkeiten in allen (instrumentellen) Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL & IADL). Klienten wünschen sich ein normales Leben auch mit der Erkrankung - Ergotherapie sorgt für eine bestmögliche Einbindung in die Prozesse des Lebens, körperlich, psychisch und mental; ob alleine, in der Familie oder in der Gemeinschaft.

Im Januar 2018 erscheint das Framework der AOTA, herausgegeben von Prof. Dr. Ulrike Marotzki und Kathrin Reichel und bereichert um Beiträge von Absolventinnen und Absolventen des Master-Studiengangs der HAWK Hildesheim. Mit ihrer wissenschaftlichen und praxisorientierten Expertise aus verschiedenen Anwendungsfeldern der Ergotherapie prüfen sie das Framework auf Herz und Nieren.

Was ist eigentlich Ergotherapie? - eine gängige Frage für Ergotherapeutinnen in der Praxis! Die Antwort gibt das offizielle Dokument des amerikanischen Berufsverbandes der Ergotherapie (AOTA, 2014), das nun erstmals in deutscher Übersetzung vorliegt. Das Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (OTPF) beschreibt und erklärt systematisch die zentralen Konzepte ergotherapeutischer Praxis, begründet auf dem Wissen und der Erfahrung von Mitgliedern des Berufsverbandes, Wissenschaftlerinnen und praktisch arbeitenden Ergotherapeutinnen.

Gestützt auf die Evidenz, beschreibt es Gegenstandsbereich und Prozess der Ergotherapie: Wie sind Gesundheit, Wohlbefinden und Teilhabe am Leben durch Beteiligung an Betätigung zu erreichen? - Eine grundlegende Annahme der Ergotherapie bezeichnet therapeutische Betätigungen als Mittel zur Heilung von Krankheit und zum Erhalt von Gesundheit. Die Übersetzerin sowie die beiden Herausgeberinnen begleiten das Framework in langen Jahren der Auseinandersetzung in Praxis, Forschung und Lehre. Ihre Expertise spiegelt sich in den vielen konstruktiv-kritischen Reflexionsschleifen wider, die dem Framework in der vorliegenden Publikation seinen außergewöhnlichen und besonderen Ausdruck verleihen. Zahlreiche Beiträge von Master-Studierenden zeigen ergänzend auf, wie das Framework die Praxis der Ergotherapie beeinflusst und beantworten damit eindrücklich die eingangs gestellte Frage: Was ist eigentlich Ergotherapie?