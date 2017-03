Elektronische Produkte

Hogrefe Testsystem 5

Das Hogrefe Testsystem 5 ist ein wissenschaftlich fundiertes, benutzerfreundliches System für die elektronische Durchführung und Auswertung psychologischer Testverfahren aus den Bereichen HR, Klinik und Schule. Mit 300 psychodiagnostischen Testverfahren ist es das umfangreichste Angebot an computergestützten Verfahren im deutschen Sprachraum.

Hogrefe eLibrary

Die Hogrefe eLibrary ist das eBook-Angebot der Hogrefe Verlagsgruppe für Institutionen, Bibliotheken und Kliniken. Unter einer komfortablen Benutzeroberfläche sind über 1.000 Titel aus den Bereichen Psychologie, Gesundheitswissenschaften und Pflege vereint. Das inhaltliche Angebot wird kontinuierlich ausgebaut.

eBooks

eBooks von Hogrefe können Sie einfach und schnell über unseren Webshop kaufen. Immer mehr Titel aus unserem Sortiment sind als eBook erhältlich, die meisten unmittelbar nach Erscheinen der Printausgabe. eBooks werden mit einem Wasserzeichen versehen und unterliegen keinem harten DRM (Digital Rights Management).





Dorsch – Lexikon der Psychologie Online



Der Dorsch Online ist die Portallösung zum Standardwerk, das eine umfassende Orientierung

über Grundlagen, Konzepte und Begriffe der Psychologie ermöglicht.

In der Online-Version können Sie die Vorteile einer umfangreichen Such- und Filteroptionen nutzen und Ihr Wissen durch zahlreiche Verlinkungen zu weiterführenden Inhalten vertiefen.

Sie erhalten einen persönlichen Onlinezugang für zwei Jahre, wenn Sie das Buch kaufen. Oder Sie entscheiden sich gleich für eine Online-Lizenz. Für Institutionen bietet Hogrefe Campuslizenzen an.

Hogrefe eContent

Hogrefe eContent ist die Zeitschriften-Plattform der Hogrefe Verlagsgruppe. Hier können Sie in 48 Fachzeitschriften aus den Bereichen Psychologie, Psychiatrie, Medizin und Pflege recherchieren und lesen. Im Printabonnement ist der elektronische Zugang für Private und kleine Institutionen inbegriffen. Größere Institutionen benötigen eine entsprechende Lizenzerweiterung. Auch e-only-Abonnements sind erhältlich.

Pflegeklassifikationsdatenbank NCDB (Nursing Classifications Database)

Die Datenbank für pflegerische Klassifikationen basiert auf den deutschsprachigen Ausgaben von Doenges, der NIC-Pflegeinterventionsklassifikation und der NOC-Pflegeergebnisklassifikation.

Clinical Handbook of Psychotropic Drugs Online

The CHPD ONLINE and the CHPD ONLINE for Children & Adolescents are the full-text online versions of the popular Clinical Handbooks of Psychotropic Drugs, which have become standard references and practical tools for psychiatrists, psychiatric nurses, pharmacists, psychologists, physicians, and all mental health professionals.

