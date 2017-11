Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Wolfgang Briegel

Tailoring Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) for Older Children: A Case Study

Katharina Bühren, Beate Herpertz-Dahlmann, Astrid Dempfle, Katja Becker, Karin M. Egberts, Stefan Ehrlich, Christian Fleischhaker, Alexander von Gontard, Freia Hahn, Charlotte Jaite, Michael Kaess, Tanja Legenbauer, Tobias J. Renner, Ellen Schrötter, Ulrike Schulze, Judith Sinzig, Gisela Antony, Johannes Hebebrand, Manuel Föcker

First Sociodemographic, Pretreatment and Clinical Data from a German Web-Based Registry for Child and Adolescent Anorexia Nervosa

Konstantin Mechler, Alexander Häge, Nina Schweinfurth, Jeffrey C. Glennon, Rick M. Dijkhuizen, Declan Murphy, Sarah Durston, Steven Williams, Jan K. Buitelaar, Tobias Banaschewski, Ralf W. Dittmann, the TACTICS Consortium

Glutamatergic Agents in the Treatment of Compulsivity and Impulsivity in Child and Adolescent Psychiatry: a Systematic Review of the Literature

Anne Rößner, Izabela Juniak, Betteke Maria van Noort, Ernst Pfeiffer, Ulrike Lehmkuhl, and Viola Kappel

Cognitive Flexibility in Juvenile Anorexia Nervosain Relation to Comorbid Symptoms of Depression, Obsessive Compulsive Symptoms and Duration of Illness



Alexander Häge, Lisa Weymann, Lucia Bliznak, Viktoria Märker, Konstantin Mechler, and Ralf W. Dittmann

Non-adherence to Psychotropic Medication Among Adolescents – A Systematic Review of the Literature



Silke Rost, Viola Kappel, Harriet Salbach, Nora Schneider, Ernst Pfeiffer, Ulrike Lehmkuhl, Sibylle Winter, and Lea Sarrar

Psychiatric Disorders and Personality Styles in Mothers of Female Adolescent Patients with Eating Disorders



Michael Simons and Timo Daniel Vloet

Emetophobia – A Metacognitive Therapeutic Approach for an Overlooked Disorder



Tanja Legenbauer, Jan Hübner, Marlies Pinnow, Anna Ball, Benjamin Pniewski, and Martin Holtmann

Proper Emotion Recognition, Dysfunctional Emotion Regulation - The Mystery of Affective Dysregulation in Adolescent Psychiatric Inpatients



Katharina Grau, Paul L. Plener, Maximilian Gahr, Christian Denzer, and Roland W. Freudenmann

Mild Hypothermia in a Child with Low-Dose Risperidone – A Case Report