Schweizerische Rundschau für Medizin / Revue suisse de la médecine

Praxis ist die MEDLINE-gelistete Fortbildungszeitschrift für Ärztinnen und Ärzte mit praktischer Ausrichtung – zum Studium über die Assistenzjahre bis in die eigene Praxis. Originalartikel, Mini-Reviews, Praxis-Fälle und die klinischen Kurzstandards sind Peer-reviewed; CME-Artikel werden von SGAIM und SGUM als Fortbildung anerkannt und zeichnen sich durch ihren hohen Praxisbezug aus; grosses Gewicht wird auf problemorientierte Abklärungsstrategien gelegt.

Algorithmen, Tabellen und Abbildungen werden grosszügig eingesetzt und die Artikel werden zudem in wenigen prägnanten Aussagen, den Key Messages, zusammengefasst. Praxis veröffentlicht Beiträge in deutscher, französischer und englischer Sprache und zeichnet sich durch völlige redaktionelle Unabhängigkeit aus. Praxis ist gelistet in MEDLINE, EMBASE und Scopus.

Die CME online-Fortbildung finden Sie auf unserem komfortablen Wissensportal. Regstrieren Sie sich einmalig auf dem Portal, lassen Sie Ihr Abo freischalten und Sie können loslegen. Die aktuellen CME finden Sie jeweils ab Mittwoch Morgen (Erscheinungstermin) bis am Sonntag (Einsendeschluss) vor Erscheinung der nächsten Ausgabe aufgeschaltet.