Was ist geschützt und warum?

Die Bestandteile eines publizierten Testverfahrens sind urheberrechtlich geschützt.



Hierzu gehören die Inhalte der Handanweisung ebenso wie die Items z. B. eines Fragebogen oder Testheftes oder auch die Textbausteine eines Auswertungsreports.



Zudem können auch weitere Testbestandteile wie Spielzeuge oder auch grafische Gestaltungen und Formen dem gewerblichen Rechtsschutz wie dem Marken- und / oder Designrecht unterliegen.



Eine unkontrollierte Verbreitung von Testmaterialien kann deutlich negative Folgen haben. Eine komplette Testpublikation kann durch die Bereitstellung eines Testfragebogens im Internet entwertet werden und Auswirkungen auf Autoren, Verlage aber insbesondere auch Testanwender und Getestete haben. Insbesondere Leistungs- und Intelligenztests sind oftmals nicht mehr einsetzbar, sobald die Testitems der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden.



Helfen Sie uns, die unkontrollierte Verbreitung von Testmaterialien zu unterbinden. Nur so können wir Ihnen auch künftig geeignete Instrumente für eine qualifizierte Diagnostik zur Verfügung stellen. Beachten Sie bitte, dass eine nicht genehmigte Vervielfältigung oder Veröffentlichung publizierter Tests eine Rechtsverletzung darstellt und verfolgt wird (Abmahnung, Schadensersatz-forderung, Strafantrag).



Wenn Sie sich unsicher sind, welche Nutzung von Testinhalten zulässig ist, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Gern beraten wir Sie in einem persönlichen Austausch über Ihre Möglichkeiten.



Sie erreichen uns unter Tel. +49 551 999 50 704 sowie per E-Mail unter testschutz@hogrefe.com.





Wie kann ich mir Einsicht in ein Testverfahren verschaffen?

Auf den Seiten des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (www.zpid.de/index.php?wahl=products&uwahl=frei&uuwahl=testlibrariesintro) finden Sie eine Auflistung der Testotheken, in denen Testinstrumente für berechtigte Personenkreise

eingesehen werden können.



Gern senden wir Ihnen im Bedarfsfall für Ihre Auswahl eines für Sie geeigneten Diagnostiktools auch unsere Testmanuale 30 Tage kostenfrei zur Ansicht zu. Gerne können Sie auch einen Besuchs-

termin in unserer Testzentrale mit uns vereinbaren, um Einblick in unsere Testpublikationen zu nehmen.





Wie erhalte ich Testmaterialien?

Die Testzentrale (www.testzentrale.com) ist Vertrieb und zentrale Bezugsquelle für psychologische Testverfahren, mit einem umfassenden Angebot für alle klinischen, berufsbezogenen und schulischen Anwendungsbereiche der psychologischen Diagnostik. Das Angebot umfasst die ganze Bandbreite von materialgebundenen bis zu elektronischen Produkten, Beratung, Schulung und Support, sowie zusätzlich auch Trainings- und Förderprogramme als Ergänzung zur Diagnostik.