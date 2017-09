FAQ für Dozenten

Was muss ich bei Abdruck von Items / Skalen / Fragebogen in Präsentationsunterlagen und Vorlesungsskripten beachten?

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Testverfahren innerhalb Ihrer Lehrveranstaltungen den Teilnehmern vorstellen möchten. Gern können wir Ihnen daher in den meisten Fällen eine Genehmigung für die Aufnahme unserer Inhalte in Ihre Unterlagen ausstellen. Das Genehmigungsverfahren ist unkompliziert und in aller Regel kostenfrei möglich.



Bitte senden Sie uns die Information zum Inhalt ("Welche Inhalte wollen Sie in Ihre Unterlagen aufnehmen?") und Nutzungsumfang ("In welchem Rahmen wollen Sie die Inhalte präsentieren?") an rights@hogrefe.com. Natürlich erreichen Sie uns auch telefonisch unter +49 551 999 50-706 oder -707.



Ein Abdruck von kompletten Fragebogen sollte stets nur mit einem Wasserzeichen (z. B. "Muster-

Schriftzug") erfolgen. Vergessen Sie bitte nicht, die Informationen zur Quelle in Form des Testnamens sowie der Autorennamen anzugeben. Zudem empfiehlt es sich, auch die Testzentrale als Bezugsquelle der Originalmaterialien anzugeben (www.testzentrale.com). Bitte beachten Sie, dass keine Originalitems frei zugänglich im Internet bereitgestellt werden dürfen. Helfen Sie uns, hierdurch unsere Testinhalte zu schützen.





Wie kann ich Testmaterialien für die Lehre / Ausbildung einsetzen?

Wir freuen uns, dass Sie unsere Testverfahren in der Lehre / Ausbildung vorstellen möchten und bieten Ihnen unsere Produkte sowohl in der Papierfassung als auch als Softwarelösung zu diesem Zweck stark vergünstigt an. Gern stellen wir Ihnen auch Informationen zu unseren Testverfahren zur Verfügung. Wir haben viele Produktpräsentationen aufbereitet, die wir Ihnen gern übermitteln. Sie können zudem auch die Testbeschreibungstexte auf unserer Homepage als Basisinformation verwenden.



Beachten Sie bitte, dass Testmaterialien auch für den Einsatz für Lehre / Ausbildung nicht kopiert werden dürfen.



Zum Erwerb von Testmaterialien zu Sonderkonditionen für den Einsatz in der Lehre / Ausbildung füllen Sie bitte dieses Formular (zum Formular) aus und erwerben Sie die Verbrauchsmaterialien mit 50 % Rabatt.





An wen kann ich mich / können sich meine Studenten wenden, wenn Erhebungen mit den Testmaterialien geplant sind?

Bestellen Sie die Materialien von Hogrefe Testverfahren mit Forschungsrabatt bei der Testzentrale unter www.testzentrale.com, Tel. +49 551 999 50 999, testzentrale@hogrefe.de.



Wenn die Itemtexte von Hogrefe Tests in eigene Studienmaterialien eingebunden werden sollen (z. B. in ein eigenes Studienlayout, Einbindung in eine Testbatterie, die Nutzung nur einzelner Subskalen) melden Sie / Ihre Studenten sich einfach bei unserer Lizenzabteilung. Sofern der Testschutz gewahrt bleibt, kann Ihnen für diesen speziellen Einsatzzweck eine Genehmigung erteilt werden.



Weiterführende Informationen zum Erhalt einer Genehmigung können Sie hier einsehen. Zudem können Sie auf dieser Seite Ihre Anfrage direkt an uns stellen.





Wie kann ich meine Studenten im Umgang mit Testmaterialien sensibilisieren?

Sowohl der Berufsverband der Deutschen Psychologen (BdP) als auch die European Federation of Psychologists' Association (efpa) bieten umfangreiche Informationen zum qualifizierten Umgang mit Testmaterialien.



Insbesondere bei der Anwendung von Intelligenz- bzw. Leistungstests ist die Anwesenheit eines qualifizierten Testleiters oftmals unabdingbar. Bei diesen Verfahren handelt es sich in aller Regel um Tests, die ebenfalls unter kontrollierten Testbedingungen normiert wurden. Diese Bedingungen sind auch bei den von Ihnen geplanten Testungen sicherzustellen, um

a) Störquellen während der Testsitzung, eine instruktionswidrige Bearbeitung oder Täuschungsversuche (z. B. Hilfe oder Bearbeitung von Dritten; Nutzung zusätzlicher Informationsquellen und Hilfsmittel) ausschließen zu können und

b) eine widerrechtliche Verbreitung der Testitems (durch Anfertigung von Kopien, Screenshots, "Testprotokollen" etc.) zu verhindern.



Gültige Testergebnisse und der Schutz der Verfahren vor widerrechtlicher Verbreitung sind bei den meisten Intelligenz- und Leistungstests ausschließlich unter kontrollierten Testbedingungen zu gewährleisten. Es ist sicherzustellen, dass Probanden während der Testung keinen Zugang zu Hilfsmitteln, wie z. B. Handy, weiteren Quellen über das Internet oder "helfenden" Personen haben. So ist z. B. eine Bearbeitung des Tests durch Probanden am heimischen Computer ohne fachliche Kontrolle auszuschließen.



Selbstverständlich stehen auch wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Melden Sie sich bei uns und wir überlegen gemeinsam mit unseren Experten für Testdiagnostik sowie unserer Rechtsabteilung, wie sich der Einsatz unserer Testverfahren praktikabel und sicher gestalten lässt.



Bitte senden Sie Ihre Anfragen an testschutz@hogrefe.com.