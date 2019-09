Seminarinhalt

Nach einer kurzen Wiederholung der Grundlagen zum Auswerten der verschiedenen Teile des Tests, werden Fallbeispiele der Teilnehmenden in Gruppen und / oder im Plenum diskutiert. Teilnehmende bringen Testresultate des GRAFOS und Videoausschnitte zu den Fallbeispielen mit, welche sie besprechen möchten.

Im zweiten Teil des Kurses steht die Förderung im Zentrum. Auch hier wird anhand konkreter Beispiele gearbeitet, damit das Ableiten von Fördermassnahmen konkret wird und der individuellen Situation angepasst werden kann.

Ihre Referentin



Judith Sägesser Wyss studierte Psychomotorik an der HPS Zürich und verfügt über das Lehrpatent des Kantons Bern. Aktuell arbeitet sie als Dozentin für Psychomotorik und Grafomotorik an der PH Bern am Institut für Heilpädagogik sowie als Psychomotorik-Therapeutin in der Stadt Bern. Ihre Schwerpunkte liegen in der Psychomotorik und Bewegungsförderung bei 4- bis 8-jährigen Kindern sowie im Schulalltag, der Prävention psychomotorischer Schwierigkeiten sowie der Diagnostik und Förderung von Grafomotorik im Schulalltag.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet

Umfangreiche Seminarunterlagen

Verpflegung in der Kaffeepause

Heiss- und Kaltgetränke während des gesamten Seminarhalbtages

Teilnahmezertifikat

