Seminarinhalt

Auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse zur „Lese- und Rechtschreibschwäche“ werden im Seminar spezifische Fragen zu deren Diagnose diskutiert. Es werden Kriterien vorgestellt, die es erlauben, Tests bzw. diagnostische Instrumente nach verschiedenen Gesichtspunkten zu beurteilen. Es wird ein Überblick über aktuelle Verfahren zur Erfassung von Lese- und Rechtschreibschwäche gegeben (z.B. ZLT II, SLRT II, SLS 2-9, WLLP-R, ELFE II, WRT 1+ bis WRT 4+, DERET 1-2+ und 3-4+, ADST…). Im letzten Kursteil wird die Anwendung des ZLT II, SLRT II und ELFE II anhand eines Fallbeispiels vorgestellt und im Plenum diskutiert.

Testverfahren:

Ihre Referentin

M.Sc. Barbara Rindlisbacher ist diplomierte Logopädin und verfügt über ein Masterdiplom in Neuropsychologie. Aktuell arbeitet sie als Diplomassistentin am Heil- und Sonderpädagogischen Institut der Universität Freiburg (CH) in der Abteilung Logopädie. Ihre Schwerpunkte sind Lese- und Rechtschreibstörungen, Sprachstörungen bei Kindern und Fremdsprachenerwerb bei Risikokindern.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet

Umfangreiche Seminarunterlagen

Verpflegung in den Kaffeepausen am Vor- und Nachmittag

Heiss- und Kaltgetränke während des gesamten Seminartages

Teilnahmezertifikat

