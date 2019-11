Der Führungsentwicklungsworkshop richtet sich an (Fach-)Personen v.a. Führungskräfte, die sich im Rahmen der Führungskräfte- und Teamentwicklung in Organisationen weiterbilden möchten. Der Einsatz des GPOP eignet sich optimal in den Bereichen Training oder Coaching sowie beim Führungskräftetraining.