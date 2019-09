Dipl.-Psych. Regina Reinert studierte Psychologie an der Universität Tübingen, war als Dozentin im Bereich psychologische Diagnostik tätig und arbeitete als Beraterin für die Testzentrale der Schweizerischen Psychologen. Als jetzige Assessorin, Trainerin und Spezialistin für Testentwicklung bei der Benoit Consulting AG in Bern, verfügt sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeiten sowohl über profunde theoretische als auch praxisrelevante Fachkenntnisse in der Testdiagnostik im HR-Bereich.