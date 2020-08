Seminarinhalt

Das Seminar zum BIP® und BIP®-6F beinhaltet eine umfangreiche theoretische Einführung in beide Testverfahren und umfasst Theorie, Aufbau, Anwendung und Interpretation der Tests. Die Teilnehmenden lernen Möglichkeiten und Grenzen der Verfahren kennen und bekommen ein Verständnis davon wie sie den BIP® und BIP®-6F auswerten und die Profile interpretieren können. Im letzten Kursteil wird verstärkt auf die Erstellung von stellenbezogenen Anforderungsprofilen (Soll-Ist-Abgleich) sowie die Bedienung des HTS 5 (selbstständige Vorbereitung von Testlinks, Durchführung und Auswertung) eingegangen. Der Transfer in die Praxis ist durch anschauliche Fallbeispiele und Interpretationsübungen gegeben.

Kernthemen

Personaldiagnostik

Überblick und Einführung in die Personal- und Persönlichkeitsdiagnostik

Theoretische Einordnung des BIP®

Grundlagen des BIP®

Entwicklung und theoretischer Hintergrund

Skalenbeschreibung und -verständnis

Auswertung des Verfahrens

Aufbau des Ergebnisreports

Auswertung und Interpretation

Übung von Profilinterpretationen

Anwendung des BIP®

Feedback zu Ergebnisprofilen geben

Einsatz in Personalauswahl und -Entwicklungsprozessen

HTS-5 Einführung und die Anwendung von Anforderungsprofilen

Ergänzende Wünsche können – im Sinne einer optimalen Abstimmung auf die Erfahrungen und Interessenschwerpunkte der Teilnehmer – berücksichtigt werden.

Es besteht die Möglichkeit, eigene Beispiele aus der Praxis einzubringen, um diese gemeinsam zu besprechen und in Erfahrungsaustausch zu treten.

Sie erhalten im Vorfeld die Gelegenheit, Ihr persönliches Profil zu erstellen, auszuwerten und zu interpretieren.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet:

Umfangreiche Seminarunterlagen

Gemeinsames Mittagessen, Pausenverpflegung und Getränke

Vorab PC-gestützte Durchführung des BIP® und BIP®-6F , inkl. individuellem Report

Teilnehmerzeugnis

HTS 5 Basic Probeaccount, inkl. 3 Nutzungen Ihrer Wahl

20% Rabatt auf unser Buchsortiment

Als Seminarteilnehmer/in können Sie von 20% Rabatt auf unser gesamtes Buchsortiment profitieren.

Zum BIP®-6F

Das BIP®-6F von R. Hossiep und C. Krüger ist ein besonders ökonomisches Verfahren zur Persönlichkeitsbeschreibung. Es zeichnet sich zudem durch einen klaren Berufsbezug sowohl in den Testfragen als auch in den erfassten Merkmalen sowie durch die fundierte Entwicklung anhand wissenschaftlicher Qualitätskriterien aus. Das BIP®-6F fußt auf dem Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP® von R. Hossiep & M. Paschen), dem weitaus anerkanntesten tätigkeitsbezogenen Persönlichkeitsverfahren nicht nur im deutschen Sprachraum. Im BIP®-6F werden die sechs Faktoren Engagement, Disziplin, Sozialkompetenz, Kooperation, Dominanz und Stabilität erfasst. Die individuelle Auswertung in Form eines Persönlichkeitsprofils unterstützt das Personalmanagement z. B. in den Anwendungsbereichen Eignungsbeurteilung, Teamentwicklung, Coaching und Berufs-,Karriere- und Laufbahnberatung.

Weitere Informationen zum BIP®-6F finden Sie hier.

Falls Sie weitere Fragen zu unserem Seminarangebot haben, können Sie uns gerne eine Mail an consulting@hogrefe.ch schicken oder uns telefonisch unter der Nummer: +4131300 4664 erreichen.