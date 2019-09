Seminar-Überblick

Das SCID ist die neue, an das DSM-5® angepasste Version des bekannten SKID-I (SCID-5-CV) und SKID-II (SCID-5-PD). In den hier angebotenen Seminaren werden Sie unter Leitung unserer Referentinnen in der qualifizierten und professionellen Testanwendung geschult.

Über den Anmeldebutton stehen Ihnen verschiedene Seminar- und Seminar+Testverfahren- Angebote zur Verfügung.

1. Kombi-Seminar: SCID-5-CV und SCID-5-PD

In diesem eintägigen Seminar in Göttingen erhalten Sie Informationen zu Theorie, Inhalt und Anwendung des SCID-5-CV (Klinische Version) und SCID-5-PD (Persönlichkeitsstörungen). Außerdem lernen Sie die Neuigkeiten des SCID nach DSM-5® gegenüber dem SKID nach DSM-IV kennen. Anhand von Fallbeispielen werden Durchführung, Auswertung und Interpretation des Interviewverfahrens erläutert und eingeübt. Damit bietet Ihnen der Seminartag eine fundierte theoretische und praktische Einarbeitung in die neuen Versionen SCID-5-CV und SCID-5-PD.

Die Seminarinhalte im Überblick:

Theoretische Grundlagen des SCID nach DSM-5®

Änderungen gegenüber den beiden Versionen nach DSM-IV (SKID-I und SKID-II)

Vorstellung der beiden Versionen SCID-5-CV (Klinische Version) und SCID-5-PD (Persönlichkeitsstörungen)

Testdurchführung, Auswertung und Interpretation

Fallbeispiele und Diskussion

2. SCID-5-CV Seminar

Das korrekte Diagnostizieren psychischer Störungen ist Voraussetzung für adäquate therapeutische Interventionen. In diesem zweitägigen Vertiefungsseminar wird die Anwendung des SCID-5-CV ausführlich eingeübt. Hierbei werden Videos von der SCID-Durchführung gezeigt. Zudem werden Rollenspiele durchgeführt, um die Anwendung des SCID-5-CV auch praktisch zu üben. Hintergrundinformationen zum Instrument sowie theoretische Grundlagen für eine reliable Diagnostik werden besprochen. Nicht zuletzt bleibt ausreichend Zeit zur Beantwortung praktischer Fragen. Das Ziel der Veranstaltung besteht darin, das SCID-5-CV danach eigenständig bei Patienten anwenden zu können.

Die Seminarinhalte im Überblick:

Theoretische Grundlagen für eine reliable Diagnostik

Hintergrundinformationen zum Testverfahren

Videoaufnahmen von Anwendungsbeispielen

Durchführung von Rollenspielen

3. SCID-5-PD Seminar

Das Strukturierte Klinische Interview für DSM-5® – Persönlichkeitsstörungen wird oft in der klinischen Praxis (ambulant und stationär) angewandt. Es orientiert sich, wie auch das SCID-5-CV, an den Kriterien des DSM-5®. In diesem ganztägigen Seminar erhalten Sie in kurzer Zeit eine fundierte theoretische und praktische Einführung in das Verfahren und erlernen die Anwendung.

Die Seminarinhalte im Überblick:

Grundlagen zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen

Bezug zum SCID-5-CV (ehemals SKID-I) und Vergleich zum ehemaligen SKID-II für DSM-IV

Aufbau der zwei Teile: Fragebogen und Interview

Psychometrische Eigenschaften des Verfahrens

Praktische Übung der Durchführung

Auswertung und Interpretation an Fallbeispielen