Informationen zum Webinar

Es ist gar nicht so einfach, herauszufinden, was man wirklich will. Häufig werden unsere Entscheidungen von dem bestimmt, was Familie, Freunde, Kollegen oder der Zeitgeist uns „zuflüstern“. Manchmal trifft das zu und manchmal aber auch nicht. Dabei gibt es oft kein richtig oder falsch, sondern es geht darum, eine Wahl zu treffen, die zu einem passt. Und das ist wichtig für die Lebenszufriedenheit!

In diesem Webinar erfahren Sie

etwas über die beiden Systeme mit denen wir Informationen verarbeiten und Situationen bewerten: den Verstand und das unbewusst arbeitende emotionale Erfahrungsgedächtnis

wie Sie sich das Leben erleichtern können, wenn Sie beide benutzen.

Termin

Nächste Termine: 10. Dezember 2020 um 10:00 Uhr.



