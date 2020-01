Dr. Jessica Melzer (*1988). 2008-2013 Studium der Psychologie an den Universitäten Bremen und Bielefeld. 2013-2015 Stipendiatin am Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen. Seit 2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterin. 2016 Promotion. Seit 2019 in der Weiterbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin (Schwerpunkt Verhaltenstherapie). Ihre Arbeitsschwerpunkte: Sprachstanddiagnostik und Sprachförderung im Vor- und Grundschulalter; Forschungsgruppen zu den Themen Mehrsprachigkeit und Pragmatik.