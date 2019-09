M.Sc. Tobias Kahl studierte Psychologie an den Universitäten Münster und Bielefeld und ist am Zentrum für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie der Universität Basel tätig. Herr Kahl arbeitete zuvor als psychologischer Berater in Kolumbien. Er verwendet die Testverfahren in seiner praktischen Tätigkeit als Psychologe bei schul- und entwicklungspsychologischen Fragestellungen. Zudem forscht er zu praxisnahen Fragestellungen an der Universität Basel als Doktorand der Schulpsychologie, Entwicklungsdiagnostik und Erziehungsberatung (SEED). Er versucht, Praxis und Forschung möglichst eng miteinander zu verbinden und verfügt über ein differenziertes Wissen in beiden Bereichen und deren Schnittstellen.