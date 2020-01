Seminarinhalte

Dieses Seminar dient der Vorstellung der Basisdiagnostik Umschriebener Entwicklungsstörungen im Grundschulalter – Version 2 (BUEGA-II). Der Fokus liegt auf der praktischen Durchführung und Auswertung der Testbatterie unter Einbezug von Anwendungsbeispielen. Anhand einer Live-Testung wird Ihnen die Durchführung des Verfahrens demonstriert. Darüber hinaus werden die Kriterien von Umschriebenen Entwicklungsstörungen (UES) besprochen.

Seminarinhalte im Überblick:

Überblick und theoretische Grundlagen der BUEGA-II

Darstellung der Unterschiede zur BUEGA

Vorstellung und Durchführungshinweise

zu den Untertests

zu den Untertests Live-Testung mit Testkind

Auswertung der Testbatterie

Interpretation der Testergebnisse

Praktische Übungen anhand von Fallbeispielen

Die Teilnahmegebühr beinhaltet

Umfangreiche Seminarunterlagen

Bereitstellung des Testmaterials während des Seminartages

Gemeinsames Mittagessen

Heiß- und Kaltgetränke während des Seminartages

Zum Testverfahren

Die BUEGA-II ist ein Individualtest zur ökonomischen und validen Erfassung schulrelevanter Kompetenzen und UES bei 6;6- bis 11;5-jährigen Kindern der 1. bis 5. Klasse.



Mittels der BUEGA-II können folgende Leistungsbereiche geprüft werden:

Verbale Intelligenz,

Nonverbale Intelligenz,

Rezeptive Sprache,

Expressive Sprache,

Lesen,

Rechtschreibung,

Rechnen und

Aufmerksamkeit.

Aus den Testergebnissen lassen sich die Gesamtwerte Intelligenz, Lesen, Sprachentwicklung und Gesamtentwicklungsstand bilden. Dabei ist für alle Untertests und Gesamtwerte eine gute Differenzierung im unteren Leistungsbereich möglich. Mit Ausnahme der Rezeptiven Sprache gilt dies auch für den oberen Leistungsbereich.

Ein großer Vorteil dieses Verfahrens zur Erfassung von UES besteht darin, dass die in Frage stehenden Teilleistungen an der gleichen Stichprobe normiert wurden, so dass Diskrepanzen zwischen den Teilleistungen nicht durch stichprobenbedingte Unterschiede verzerrt werden.