Dr. Anne Wyschkon gibt Ihnen einen Überblick über die Besonderheiten und Vorteile der BUEGA-II:

Für welche Zielgruppen und Anwendungsbereiche ist das Verfahren geeignet?

Wie sehen die einzelnen Untertests aus?

Welche Veränderungen gibt es gegenüber der Vorgängerversion BUEGA?

Erhalten Sie Antworten auf diese und Ihre weiteren Fragen in unserem Webinar.

Nächster Termin: 29. Oktober 2020 um 10:00 Uhr. Melden Sie sich jetzt an:

Ca. 60 Minuten.

Die BUEGA-II ist ein Individualtest zur ökonomischen und validen Erfassung schulrelevanter Kompetenzen und UES bei 6;6- bis 11;5-jährigen Kindern der 1. bis 5. Klasse.



Mittels der BUEGA-II können folgende Leistungsbereiche geprüft werden:

Verbale Intelligenz,

Nonverbale Intelligenz,

Rezeptive Sprache,

Expressive Sprache,

Lesen,

Rechtschreibung,

Rechnen und

Aufmerksamkeit.



Aus den Testergebnissen lassen sich die Gesamtwerte Intelligenz, Lesen, Sprachentwicklung und Gesamtentwicklungsstand bilden. Dabei ist für alle Untertests und Gesamtwerte eine gute Differenzierung im unteren Leistungsbereich möglich. Mit Ausnahme der Rezeptiven Sprache gilt dies auch für den oberen Leistungsbereich.

Ein großer Vorteil dieses Verfahrens zur Erfassung von UES besteht darin, dass die in Frage stehenden Teilleistungen an der gleichen Stichprobe normiert wurden, so dass Diskrepanzen zwischen den Teilleistungen nicht durch stichprobenbedingte Unterschiede verzerrt werden.