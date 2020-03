Informationen zum Webinar

In diesem Webinar wird Ihnen aus erster Hand von Prof. Stephan Bongard das neue und bisher einzige Verfahren zur standardisierten Erfassung von Akkulturation im deutschsprachigen Raum vorgestellt: die Frankfurter Akkulturationsskala (FRAKK).

Das Verfahren bezieht sich auf das Modell psychologischer Akkulturation von John W. Berry. In dem ca. einstündigen Webinar werden die wesentlichen Aussagen dieses Modells und ihre Umsetzung in der FRAKK vorgestellt. Außerdem werden die Durchführung und Auswertung des Verfahrens Schritt für Schritt demonstriert und erläutert. Daraufhin wird die Interpretation von Ergebnissen dargestellt und kann diskutiert werden. Abschließend können Fragen zur Anwendung gestellt und im Gespräch geklärt werden.

Die Webinarinhalte im Überblick

Theoretische Hintergründe

Demonstration der Durchführung und Auswertung

Interpretation von Ergebnissen

Abschluss inkl. Fragerunde

Termin

Nächster Termin: 26. Juni 2020 um 15:00 Uhr. Melden Sie sich jetzt an:

Dauer

Ca. 60 Minuten.

Kosten

25,59 EUR inkl. MwSt. (21,50 EUR exkl. MwSt.)

Informationen zum Testverfahren

Die FRAKK ist ein Fragebogen für erwachsene Migranten, die in erster oder nachfolgender Generation in Deutschland leben. Der Selbstbeurteilungsbogen erfragt die individuelle Akkulturationsstrategie. Erfassen Sie, zu welchem Grad sich eine Person an der Aufnahmekultur und/oder an der Herkunftskultur orientiert.

Das Verfahren eignet sich zum Einsatz in allen Bereichen, in denen die psychologische Akkulturation von Migranten von Interesse ist. Dazu zählen beispielsweise ambulante und stationäre klinische und nicht-klinische Einrichtungen, forensische Einrichtungen, öffentlich-soziale Einrichtungen, Beratungsstellen, psychotherapeutische Praxen sowie Forschungseinrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie hier.