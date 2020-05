Informationen zum Online-Seminar

In dem Online-Seminar erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Theorie und Anwendung des CFT 1-R sowie einen kurzen Überblick zum CFT 20-R. Jeder Block ist dabei so aufgebaut, dass zunächst ein theoretischer Input erfolgt, gefolgt von einer anschließenden Praxisphase, um Ihnen eine möglichst abwechslungsreiche und interaktive Lernmöglichkeit zu bieten. Über eine Chat-Funktion haben Sie die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen, genau wie in einem Präsenzseminar. Für die Teilnahme wird lediglich ein Computer mit Internetanbindung sowie Lautsprecher oder ein Telefonanschluss benötigt, sodass Sie den Kurs ganz bequem von Zuhause oder Ihrem Arbeitsplatz aus absolvieren können.

Die Inhalte im Überblick



Theoretischer Hintergrund und Aufbau der Testverfahren

Beschreibung der Durchführungsregeln und Gestaltung der Testsituation

Vorstellung der Untertests

Online-Anleitung des Tests - Selbsterprobung von Zuhause durch Anleitung des Referenten

Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

Besprechen von Fallbeispielen

Fehlerquellen sowie Nutzen und Grenzen bei der Anwendung

Überblick über den CFT 20-R

Weitere Informationen zu diesem Seminarangebot



PC-gestützte Durchführung des CFT 20-R via HTS 5

Sie erhalten im Vorfeld die Gelegenheit, Ihr persönliches Intelligenzprofil zu erstellen, auszuwerten und zu interpretieren. Im Nachmittag des Trainingstages werden wir exemplarisch die Online-Durchführung besprechen.

Nächster Termin:

8. September 2020

Melden Sie sich jetzt an!

Sie sind an dem Live-Termin verhindert? Kein Problem - wir zeichnen den Kurs für Sie auf! Melden Sie sich einfach ganz normal an, teilen Sie uns im Kommentarfeld mit, dass Sie an der Aufzeichnung interessiert sind und dann senden wir Ihnen den Link und alle weiteren Informationen im Nachgang zu.