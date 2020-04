Kurs-Überblick

In dem hier angebotenen online-gestützten Intensiv-Kurs erhalten Sie in vier aufeinanderfolgenden Terminen einen detaillierten Einblick in die Theorie und Anwendung des SON-R 6-40. Jeder Block ist dabei so aufgebaut, dass zunächst ein theoretischer Input erfolgt, gefolgt von einer anschließenden Praxisphase, um Ihnen eine möglichst abwechlungsreiche und interaktive Lernmöglichkeit zu bieten. Sie können frei wählen, ob Sie an dem ganzen Kurs oder auch nur an einzelnen Einheiten teilnehmen möchten. Für die Teilnahme wird lediglich ein Computer mit Internetanbindung sowie Lautsprecher oder ein Telefonanschluss benötigt, sodass Sie den Kurs ganz bequem von Zuhause oder Ihrem Arbeitsplatz aus absolvieren können.

Sie sind an den Live-Terminen verhindert? Kein Problem - wir zeichnen die Einheiten für Sie auf und stellen Ihnen das jeweilige Quiz/die jeweilige Aufgabe auch im Nachgang per Email zur Verfügung. Melden Sie sich einfach ganz normal an, teilen Sie uns mit, dass Sie an der Aufzeichnung interessiert sind und dann senden wir Ihnen den Link und alle weiteren Informationen zur Aufzeichnung im Nachgang zu.

1. Theorie & Grundlagen

In der ersten Kurs-Einheit wird Ihnen zunächst eine Einführung in die theoretischen Grundlagen des SON-R 6-40 gegeben. Neben allgemeinen Grundlagen zur psychologischen Diagnostik erfahren Sie hier mehr über die Zielgruppen, Anwendungsbereiche und Besonderheiten des Verfahrens. Anschließend haben Sie direkt die Möglichkeit, Ihr erworbenes Wissen in einem Quiz auf die Probe zu stellen.

Die Inhalte im Überblick



Grundlagen zur psychologischen Diagnostik

Theoretische Grundlagen zu "Intelligenz und Intelligenzmodellen"

Anwendungsbereiche

Besonderheiten und Überarbeitungen

2. Durchführung

In der zweiten Kurs-Einheit dreht sich alles um die Durchführung des SON-R 6-40. Lernen Sie hier, welche Untertests das Verfahren beinhaltet und welche Regeln Sie zu beachten haben. Anhand mehrerer kleiner Video-Sequenzen wird Ihnen die Durchführung einzelner Untertests exemplarisch demonstriert und Ihnen die Besonderheiten der (nichtsprachlichen) Anwendung näher gebracht.

Die Inhalte im Überblick



Überblick und Vorstellung der Untertests

Allgemeine Hinweise zur Testdurchführung

Einstiegs-, Abbruch- und Umkehrregeln

Instruktionen

Demonstration der Durchführung einzelner Untertests

3. Auswertung

Welche Aspekte müssen bei der Auswertung beachtet werden und wie wird das Verfahren händisch sowie PC-gestützt ausgewertet? Die Antworten hierauf erfahren Sie in dieser Kurs-Einheit. Ihr Wissen können Sie anschließend direkt anwenden, indem Sie selbstständig eine Auswertung vornehmen.

Die Inhalte im Überblick



Bewertung der Aufgaben

Rohwerte und Normwerttabellen

PC-Auswertung und händische Auswertung

Protokollbogen und grafisches Profil

4. Interpretation

In der letzten Einheit steigen Sie in die Interpration des SON-R 6-40 ein und erfahren alles Wissenwerte: Welche Werte liegen im Standard-Bereich? Was sind die Vorteile und Grenzen des Verfahrens? Aufbauend auf den vorherigen Blöcken kommt hier Ihr Wissen zum Einsatz. Anhand verschiedener Fallbeispiele haben Sie die Möglichkeit, Ergebnisse selbstständig zu interpretieren.

Die Inhalte im Überblick