In diesem online-gestützten Seminar erhalten Sie einen Überblick über den Wiener Entwicklungstest. Das Webinar startet mit einer Einführung in das Thema Entwicklungsdiagnostik und Informationen zu Arten von Entwicklungstests, zum theoretischen Hintergrund des WET sowie zu Einsatzbereichen des Verfahrens. Anschließend wird ein umfassender Einblick in die Durchführung der einzelnen Subskalen des Tests gegeben und die Auswertung des Verfahrens besprochen. Schließlich wird anhand eines kurzen Fallbeispiels vorgestellt, wie die Ergebnisse des WET zu interpretieren sind.

Das Online-Seminar ist anwendungsbezogen aufgebaut. Es wechseln Inputs der Referentin mit Videosequenzen zur Veranschaulichung der Testdurchführung und interaktiven Sequenzen, in denen die Teilnehmer*innen über eine Chat-Funktion Fragen stellen können, die von der Referentin beantwortet werden. Für die Teilnahme wird lediglich ein Computer mit Internetanbindung sowie Lautsprecher oder ein Telefonanschluss benötigt, sodass Sie den Kurs ganz bequem von Zuhause oder Ihrem Arbeitsplatz aus absolvieren können.

Die Inhalte im Überblick



Grundlagen zum Thema Entwicklungsdiagnostik

Einsatzbereiche des WET

Durchführung des WET

Tipps und Hinweise zur Diagnostik mit Klein- und Vorschulkindern

Veranschaulichung mit Videosequenzen und Präsentation des Testmaterials

Auswertung und Interpretation des WET (Fallbeispiel)

Beantwortung von Fragen der Teilnehmer*innen

