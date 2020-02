Seminarbeschreibung

Wie leistungsmotiviert sind Ihre BewerberInnen? Können sich Ihre MitarbeiterInnen flexibel auf Veränderungen einstellen? Zweifelsohne sind Persönlichkeitsmerkmale wichtige Prädiktoren für beruflichen Erfolg, denn sie beeinflussen wie sich eine Person im beruflichen Kontext verhält. Über 25% aller deutschen Unternehmen setzen Persönlichkeitsverfahren in der Personalauswahl und -entwicklung ein, Tendenz steigend. Doch was kann ein wissenschaftlich fundiertes Persönlichkeitsverfahren überhaupt leisten? In diesem Seminar erhalten Sie einen spannenden Einblick zu verschiedenen Persönlichkeitsmodellen und erfahren, wie Sie mit Hilfe von Persönlichkeitsverfahren diejenigen Eigenschaften erfassen können, die für den beruflichen Erfolg besonders relevant sind. Anhand des etablierten und wissenschaftlich fundierten Instruments „Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP®)" werden Fallbeispiele besprochen und der praktische Einsatz von Persönlichkeitsverfahren in Personalprozessen diskutiert.

In Kooperation mit der Management & Technologie Akademie (mtec-akademie) in Göttingen bieten wir dieses Seminar jetzt auch bundesweit an!

Weitere Informationen zum Seminar finden Sie hier