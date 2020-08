Informationen zum Online-Seminar

In diesem halbtägigen Online-Seminar erhalten Sie Informationen zu Theorie, Inhalt und Anwendung des SCID-5-CV (Klinische Version) und SCID-5-PD (Persönlichkeitsstörungen). Außerdem lernen Sie die Neuigkeiten des SCID nach DSM-5® gegenüber dem SKID nach DSM-IV kennen. Damit bietet Ihnen das Seminar eine fundierte theoretische und praktische Einarbeitung in die neuen Versionen SCID-5-CV und SCID-5-PD.

Die Inhalte im Überblick



Theoretische Grundlagen des SCID nach DSM-5®

Änderungen gegenüber den beiden Versionen nach DSM-IV (SKID-I und SKID-II)

Vorstellung der beiden Versionen SCID-5-CV (Klinische Version) und SCID-5-PD (Persönlichkeitsstörungen)

Testdurchführung, Auswertung und Interpretation

Nächster Termin:

9. November 2020

Melden Sie sich jetzt an!

Sie sind an dem Live-Termin verhindert? Kein Problem - wir zeichnen das Online-Seminar für Sie auf und stellen Ihnen die Aufzeichnung auch gern im Anschluss an den Live-Termin für 14 Tage zur Verfügung! Melden Sie sich einfach ganz normal an, teilen Sie uns im Kommentarfeld mit, dass Sie an der Aufzeichnung interessiert sind und dann senden wir Ihnen den Link und alle weiteren Informationen im Nachgang zu.