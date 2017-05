Hogrefe Publishing ist seit den 1970er als Wissenschaftsverlag in Nordamerika tätig. Die Schwerpunkte unserer Fachzeitschriften und unseres Buchprogramms (print und elektronisch) liegen in den Bereichen Psychologie und Psychiatrie.

Die wichtigsten Publikationen von Hogrefe Publishing umfassen: wissenschaftliche Fachzeitschriften in den Bereichen Psychologie, Diagnostik und Psychiatrie; Nachschlagwerke und Handbücher für in der Praxis tätige Psychiater, Psychologen und Berater/Coaches; sowie Lehrbücher und andere Publikationen für Lernende und Lehrende. Als Teil der Hogrefe Verlagsgruppe vertreiben wir auch ausgewählte Testverfahren in Nordamerika.

Hogrefe ist seit den 1970er als Wissenschaftsverlag in Nordamerika tätig. Ursprünglich in Toronto, Kanada gegründet, sind wir schon in den 1980er Jahren in die USA expandiert – heute mit Verlagsstandort in Boston, MA, USA.