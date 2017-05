Mit Blick auf unsere langjährige Verlagsgeschichte sind und bleiben wir überzeugt, dass die Grundlage für unser Wirken die tiefe Verwurzelung in der Wissenschaft ist. Sie ist der Maßstab, an dem sich alle unsere Produkte und Dienstleistungen messen lassen müssen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die uns anvertrauten Inhalte für Forschung, Lehre, Praxis und Alltag nutzbar zu machen. So verschaffen wir den Erkenntnissen Relevanz und bieten Orientierung.