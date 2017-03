Geschichte

Publikation der Zeitschrift „Psychologische Rundschau“. Grundstein für die Hogrefe Verlagsgruppe.

Veröffentlichung des ersten Buches „Konstitution und Entwicklung“ von Wilfried Zeller.

Veröffentlichung des ersten Testverfahren „Intelligenz Struktur Test (IST)“ von Rudolf Amthauer.

Gründung der Testzentrale, Stuttgart (Deutschland).

Dr. Carl Jürgen Hogrefe gibt seine Stelle an der Universität Göttingen auf und widmet sich vollständig dem Verlagsaufbau.

Der erste Band des „Handbuch der Psychologie“ in 12 Bänden erscheint.

Der Verlag zieht aus dem Privathaus in das eigene Verlagsgebäude im Rohnsweg 25, Göttingen.

Gründung der C.J. Hogrefe, Inc., Toronto (Kanada).

Das Verlagssignet, das neben den Anfangsbuchstaben des Verlagsgründers das Psi für Psychologie enthält, wurde von der Tochter des Verlegers, Dr. Christine Hogrefe entworfen. Eingeführt wurde es mit dem Erscheinen der ersten Bände der „Enzyklopädie der Psychologie“, im Jahr 1982.

Der Verlag Hans Huber wird vom Hogrefe Verlag gekauft. Die englischsprachigen Verlagsaktivitäten für Hogrefe und Huber werden in einem gemeinsamen Verlag, der Hogrefe & Huber Publishers Inc., fortgeführt.

Eintritt von Dr. G.-Jürgen Hogrefe ins Unternehmen als Direktionsassistent beim Verlag Hans Huber.

Gründung der Testzentrale der Schweizer Psychologen AG, als führender Anbieter psychologischer Testverfahren in der Schweiz.

Gemeinsam mit NFER-Nelson Initiative zur Gründung der „European Test Publishers Group“.

Umzug der Testzentrale von Stuttgart nach Göttingen in das neue Vertriebsgebäude in der Robert-Bosch-Breite 25.

Das „Hogrefe Test System“, ein Programm für computerbasiertes Testen wird entwickelt.

Umwandlung der bisherigen Einzelfirma in die Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG und Übergabe der Gesamtverantwortung vom Firmengründer an seinen Sohn Dr. G.-Jürgen Hogrefe. Übernahme der Beltz Test GmbH.

Dr. G.-Jürgen Hogrefe wird in den Vorstand der „International Association of Scientific Technical and Medical Publishers (STM)“ gewählt.

Hogrefe geht mit seiner ersten Website online.

Dr. Carl Jürgen Hogrefe wird zum Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychologie ernannt, für „seine vielseitigen Aktivitäten beim Wiederaufbau der Psychologie nach dem 2. Weltkrieg“.

Das Tochterunternehmen Verlag Hans Huber übernimmt Teile des Verlagsprogramms von Ullstein Medical und verstärkt damit sein wissenschaftliches Pflegeprogramm.

Gründung des Hogrefe-Testcentrum, Prag (Tschechien).

Gründung der Dachgesellschaft Hogrefe Verlagsgruppe GmbH.

„Explorix“ der erste Online-Test (www.explorix.de ) wird publiziert. The Test Agency Ltd. wird Teil der Hogrefe Verlagsgruppe und weitergeführt als Hogrefe Ltd., Oxford (Großbritannien).

Hogrefe übernimmt eine Beteiligung an der Dansk Psykologisk Forlag Holding A/S, Kopenhagen (Dänemark).

Die Dachmarke „Hogrefe“ und eine einheitliche typographische Gestaltung für alle Firmen in der Hogrefe Verlagsgruppe wird eingeführt. Gründung der Hogrefe Austria GmbH, Wien (Österreich).

Gründung der Éditions Hogrefe France, Paris (Frankreich).

Gründung der Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam (Niederlanden).

Psykologiförlaget wird Teil der Hogrefe Verlagsgruppe und weitergeführt als Hogrefe Psykologiförlaget AB, Stockholm (Schweden).

Erwerb des neuen Hauptsitzes Merkelstraße 3 und Vertriebs- und Lagergebäudes Herbert-Quant-Straße 4, Göttingen.

Der Testbereich von Dansk Psykologisk Forlag wird vollständig Teil der Hogrefe Verlagsgruppe und weitergeführt als Hogrefe Psykologisk Forlag A/S, Kopenhagen (Dänemark). Lancierung der Hogrefe eLibrary.

Gründung der Hogrefe Editore, Florenz (Italien). Verkauf der Buchhandlungen Huber & Lang in Bern und Zürich sowie der Zeitschriftenagentur an Lehmanns Media.

Psykologien Kustannus Oy in Finnland wird Teil der Hogrefe Verlagsgruppe und weitergeführt als Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki. Gründung des Gruppenvorstands (Group Executive Board) als oberste operative Leitung der Hogrefe Verlagsgruppe.

CETEPP (Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia) in Brasilien wird Teil der Hogrefe Verlagsgruppe und weitergeführt als Editora Hogrefe CETEPP, São Paulo. Neuer Markenauftritt für die gesamte Hogrefe Verlagsgruppe. Der Verlag Hans Huber tritt auch unter der Dachmarke Hogrefe auf.