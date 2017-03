Wir arbeiten für niederländische Psychologen, Psychiater und Psychotherapeuten, die unsere Instrumente in ihrer täglichen Arbeit verwenden. Wir publizieren für sie Tests und Fragebögen, welche als Basis für Diagnosen, als Unterstützung bei Entscheidungen hinsichtlich der Personalauswahl und als Ansatzpunkte für Behandlungen verwendet werden. Mit Publikationen zu den neusten Entwicklungen und therapeutischen Erkenntnissen unterstützen wir Therapeuten und Psychologen, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir legen hohen Wert auf die Qualität und die praktische Anwendbarkeit unserer Produkte, damit sie den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Autoren entwickeln wir neue Produkte, welche eine positive Wirkung auf unsere Kunden und den Menschen, mit denen sie arbeiten, haben. Mit persönlichem Engagement finden wir für jeden Kunden die passende Lösung.

Wir publizieren eine Vielzahl von Testverfahren und Fragebögen für den klinischen, pädagogischen und berufsbezogenen Bereich. Bekannte Produkte in den Niederlanden sind der SON-R, ein non-verbaler Intelligenztest, der ADOS, der BRIEF und der NEO-PI-3. Unser Buchprogramm besteht aus über 100 Titeln zu aktuellen Themen unserer Bereiche. Zusätzlich bieten wir Weiterbildungskurse sowie Seminare zur professionellen Anwendung unserer Produkte an.