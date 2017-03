Hogrefe Ltd ist die englische Niederlassung der Hogrefe Verlagsgruppe. Wir entwickeln und bieten speziell erstellte psychometrische Testverfahren und maßgeschneiderten Schulungen an. Wir sind Experten im Bereich psychometrischer Testverfahren und legen hohen Wert auf wissenschaftliche Testentwicklung und ein kundenorientiertes Angebot.

Mit Sitz in Oxford entwickeln und publizieren wir seit 1984 psychometrische Testverfahren und maßgeschneiderte Analyse- und Entwicklungslösungen. Die Hogrefe Verlagsgruppe erwarb im Jahr 2003 The Test Agency. Zu den Kunden von Hogrefe Ltd gehören heute zahlreiche Unternehmen, Beratungsfirmen sowie Klienten aus dem öffentlichen Sektor und dem Gesundheitswesen. Unser Erfolg basiert auf der Qualitätssicherung und den effizienten, individuellen Lösungsangeboten. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen.