Im Herzen von Paris, am Grand Boulevard, befindet sich das Büro der Éditions Hogrefe France. Gemeinsam mit Praktikern und Wissenschaftlern im Bereich Psychologie entwickeln wir wissenschaftliche Verfahren zur Anwendung in Forschung, Lehre und Praxis. Unsere Testverfahren und begleitenden Publikationen spiegeln die Vielfalt der theoretischen und klinischen Ansätze wieder.

Um besser auf die Bedürfnisse der Kunden und Autoren in Frankreich eingehen zu können, wurde 2006 Éditions Hogrefe France gegründet.



Zugehörig zu der Hogrefe Verlagsgruppe kann Éditions Hogrefe France auf über 60 Jahre Verlagserfahrung zurückgreifen. Mit Hauptsitz in Deutschland ist die Verlagsgruppe in 14 Ländern in Europa, den USA und Brasilien vor Ort, um ein Netzwerk von Tausenden von Wissenschaftlern zu vereinen und Innovationen zu unterstützen. Mit einem Portfolio von mehr als 1000 Testverfahren erwarb die Hogrefe Verlagsgruppe in den letzten Jahren 66.000 Kunden.