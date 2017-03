Hogrefe als Arbeitgeber

Am Standort Bern, an der Länggass-Strasse 76, arbeiten derzeit über 50 Mitarbeitende. Das Unternehmen befindet sich an zentraler Lage in Bern und ist mit dem öffentlichen Verkehr und mit dem Auto schnell zu erreichen.

Unsere Mitarbeitenden tragen mit ihren Ideen, ihrer Kompetenz und ihrer Leidenschaft massgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Damit das so bleibt und sie ihre Fähigkeiten bestmöglich einsetzen können, bieten wir ein motivierendes Arbeitsumfeld: