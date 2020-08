Hogrefe ist ein international tätiges Medienunternehmen mit Hauptsitz in Göttingen. Wir bereiten Dich auf einen spannenden Berufsweg mit ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven in einem innovativen, digital denkenden Medienhaus vor und freuen uns, Dich mit Deinen Talenten, Stärken und Ideen kennenzulernen. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir für das Ausbildungsjahr 2021 einen

Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung

In dieser Ausbildung erlernst Du die methodische Herangehensweise bei der Softwareentwicklung von der Pike auf. Unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit unterstützt Du uns bei der Planung und Umsetzung interner Applikationen. Geplante Applikationen setzen wir mit Hilfe der Programmiersprachen Java und JavaScript und den Datenbanken MySQL und MongoDB um. Du bist daran beteiligt bestehende Applikationen, durch die ständige Jagd nach Bugs, anzupassen und zu verbessern.



Dein Profil

Guter bis sehr guter Realschulabschluss oder Fachhochschulreife

Erste Erfahrungen in der Programmierung von kleinen Anwendungen wünschenswert

Gute Team- und Kommunikationsfähigkeiten

Sorgfältige und stukturierte Arbeitweise

Sicherer Umgang mit der deutschen Rechtschreibung

Gute Englischkenntnisse

Freude an neuen Herausforderungen und der selbstständigen Arbeit an Projekten

Wir bieten Dir

Ein tolles Arbeitsklima durch erfahrene Kollegen und ein aufgeschlossenes Azubi-Team

Abwechselungsreiche Aufgaben und viele spannende Arbeitsbereiche

Flexible Arbeitszeiten und eine gute Ausbildungsvergütung

Ein internationales Arbeitsumfeld

Umfangreiche Weiterbildungsangebote, wie interne Kurse und Schulungen

Regelmäßige Sport- und Teamevents

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen an:

ausbildung@hogrefe.de



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Carolin Reintke

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

ausbildunf@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere



