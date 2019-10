Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst über 2.500 Bücher, 41 Zeitschriften und etwa 2.000 psychologische Testverfahren. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zur Verstärkung unserer Abteilung Business Development zum nächstmöglichen Termin, in Teilzeit, einen

Psychologen (m/w/d)

als Fachreferent für psychologische Testverfahren

Die Abteilung Business Development beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Information und Edukation von Testanwendern und Nachwuchswissenschaftlern. Neben offenen Seminaren und Inhouseschulungen zu unseren Testverfahren werden hier individuelle Informationsveranstaltungen und Kongressbeiträge geplant und organisiert.



Im Rahmen einer 6-monatigen, intensiven Einarbeitungszeit lernen Sie unser vierköpfiges Team und die Aufgaben der Abteilung Business Development detailliert kennen. Während dieser Zeit stellen wir Ihnen einen Arbeitsplatz in unserem modernen und gut ausgestatteten Hauptsitz im Göttinger Ostviertel zu Verfügung.



Nach Abschluss der Einarbeitungszeit bieten wir Ihnen eine Anstellung als externer Referent (m/w/d). Sie übernehmen ab dann die Durchführung von 1- bis 2-tägigen Testschulungen in diesen Bereichen:

• pädagogische Diagnostik

• klinischen Diagnostik





Ihr Profil

Abgeschlossenes Psychologiestudium

(Abgeschlossene) Psychotherapeutenausbildung wünschenswert

Erfahrung in der Durchführung von Seminaren etc. wünschenswert

Fachkompetenz in der Psychometrie und souveränes Auftreten

Bereitschaft zur bundesweiten Tätigkeit (mit Schwerpunkt Süddeutschland)

Ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Dorothea Engelking

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

recruiting@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere

zum Stellenangebot