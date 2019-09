Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe. Das Verlagsprogramm umfasst über 2‘400 Bücher, 41 Zeitschriften und etwa 2‘000 psychologische Testverfahren in den Bereichen Psychologie, Gesundheit, Medizin und Pflege.



Für die Hogrefe AG am Standort Bern/Schweiz suchen wir zur Unterstützung der Zeitschriftenherstellung per 01.11.2019 oder nach Vereinbarung, eine kompetente und motivierte Person als

Hersteller Zeitschriften / Production Editor Zeitschriften (m/w/d) 80%

In dieser Position

sind Sie verantwortlich für das rechtzeitige und formal korrekte Erscheinen diverser Fachzeitschriften - sowohl gedruckt als auch online

unterstützen Sie die Entwicklung und Einführung der E-Publishing Angebote

übernehmen Sie die Koordination zwischen den Redaktionen, Autoren und externen Herstellungsbetrieben

bereiten Sie Manuskripte für die Satzherstellung auf und bearbeiten sie im Redaktionssystem, holen Druckfreigaben ein, übertragen Korrekturen, integrieren Eigen- und Fremdanzeigen und erteilen Produktionsaufträge

sind Sie die interne und externe Kontaktperson für alle Supportanfragen zur Software Editorial Manager® (1st- und 2nd-Level) und weiterer Fachanwendungen

Was wir von Ihnen erwarten

Abgeschlossene Berufsausbildung, typographisch (Mediapublishing) oder kaufmännisch

Erfahrung in der Verlagsbranche und/oder im E-Publishing (XML-Kenntnisse, Redaktionssysteme) ist von Vorteil

Fundierte Kenntnisse der Office-Palette; ERP (Navision)- und Adobe-CS-Kenntnisse sind von Vorteil

Grosses Interesse an produktionstechnischen und redaktionellen Abläufen

Sehr exakte und selbstständige Arbeitsweise

Stilsicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Flexibilität und Teamgeist

Wir bieten

eine interessante und sehr vielseitige Tätigkeit, gleitende Arbeitszeit und eine moderne Infrastruktur an einem zentralen Arbeitsort in Bern bei einem renommierten, international tätigen Verlag.

Interessiert?

Bewerben Sie sich noch heute mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt in elektronischer Form. Bitte geben Sie den möglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen auf 100% an.



Hogrefe AG

Personalabteilung

Melanie Stettler

Länggass-Strasse 76

CH-3012 Bern

bewerbungen@hogrefe.ch

www.hogrefe.ch