Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie mit zwölf Standorten weltweit. Das Verlagsprogramm umfasst über 2500 Bücher, 40 Zeitschriften und etwa 1000 psychologische Testverfahren.

Für den Bereich Hogrefe Consulting in Bern/Schweiz suchen wir zum nächstmöglichen Termin oder nach Übereinkunft eine kompetente Person als

Junior Consultant m/w (80-100%)

In dieser Position:

• betreuen und beraten Sie die Kunden bezüglich Testdiagnostik (telefonisch, vor Ort, an Messen, usw.)

• konzipieren, vermarkten und organisieren Sie die Seminare und Workshops zu einzelnen Testverfahren, sowie auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Inhouse-Schulungen

• unterstützen Sie den Ausbau einer umfassenden HR-Consulting-Dienstleistung (Konzeption neuer Produkte, Anpassung internationaler Dienstleistungen an den Schweizer Markt)

Was wir von Ihnen erwarten:

• Abgeschlossenes Studium in Psychologie (vorzugsweise A & O)

• Theoretisches Wissen und vorzugsweise bereits praktische Erfahrung in den Bereichen Testdiagnostik, Assessment, HR-Beratung

• Kontakte im Schweizer HR-Beratungs-/Assessment-/Unternehmensentwicklungs-Umfeld von Vorteil

• Freude an Kundenkontakt, Beratung und Verkauf

• Überzeugendes Auftreten, selbstständiger Arbeitsstil und hohe Leistungsmotivation

• Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen und E-Assesssment-Tools (vorzugsweise Hogrefe Testsystem)

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie gute Französischkenntnisse

Wir bieten

eine interessante und sehr vielseitige Tätigkeit, gleitende Arbeitszeit und eine moderne Infrastruktur an einem zentralen Arbeitsort in Bern bei einem renommierten, international tätigen Verlag.

Interessiert?

Bewerben Sie sich noch heute mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt in elektronischer Form. Bitte geben Sie den möglichen Eintrittstermin und Ihre Lohnvorstellung an.



Hogrefe AG

Personalabteilung

Melanie Stettler, Länggass-Strasse 76, 3000 Bern 9

bewerbungen@hogrefe.ch, www.hogrefe.com