Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst über 2.500 Bücher, 41 Zeitschriften und etwa 2.000 psychologische Testverfahren. Als ergänzender Geschäftsbereich berät Hogrefe Consulting nationale und internationale Unternehmen rund um den Einsatz von psychologischen Testverfahren im Human Resources Management und erarbeitet maßgeschneiderte Lösungen zu allen diagnostischen Fragestellungen in der Personalauswahl und -entwicklung sowie zur Organisationsanalyse und -entwicklung. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

(Junior) Consultant (m/w/d)

im Bereich der beruflichen Eignungsdiagnostik

Ihre Aufgaben

Führung von Beratungsgesprächen zum Portfolio der Hogrefe HR-Testverfahren

Konzeption und Durchführung von Anwenderqualifizierungen für HR-Testverfahren

Planung und Durchführung von Workshops, Potenzialanalysen und Assessments zu diagnostischen Fragestellungen

Verantwortung für den eigenen Kundenbereich und aktive Neukundengewinnung

Weiterentwicklung und Durchführung von Marketingaktivitäten



Ihr Profil

Abgeschlossenes (Wirtschafts-)Psychologiestudium

Berufserfahrung in der HR-Beratung bzw. im HR-Bereich eines Unternehmens von Vorteil

Erfahrung in der Anwendung von psychometrischen HR-Testverfahren wünschenswert

Fachkompetenz und souveränes Auftreten

Ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten im Deutschen und im Englischen

Bereitschaft zur bundesweiten Tätigkeit in Kundenprojekten

Wir bieten Ihnen

Modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld im Göttinger Ostviertel

Umfangreiches Weiterbildungsprogramm

Diverse Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Sportaktivitäten, Jobrad etc.)

Regelmäßige Teamevents





Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Dorothea Engelking

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

recruiting@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere

www.hogrefe-consulting.de

