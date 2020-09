Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst Bücher, Zeitschriften und psychologische Testverfahren in einer Vielzahl von Sprachen. Dazu bieten wir Consulting, Seminare und spezifische elektronische Lösungen an. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zur Verstärkung unserer Abteilung E-Commerce & Online Marketing zum nächstmöglichen Zeitpunkt und in Vollzeit einen ambitionierten und talentierten Online Redakteur / Content-Manager (m/w/d) für die DACH-Region, um diesen Bereich weiter auf- und auszubauen.

Online-Redakteur / Content-Manager (m/w/d)

Deine Aufgaben

Du recherchierst, verfasst und redigierst komplexe psychologie- und gesundheitsrelevante Themen und Inhalte, u.a. für Website, Newsletter und Social Media

Du erstellst vielfältige Texte, insbesondere Fachbeiträge, unter Beachtung der Anforderungen von Online-Kommunikation und Suchmaschinenoptimierung

Du entwickelst Themenideen und gibst Impulse für neue Formate und Kanäle

Du unterstützt die Ressortleitenden bei der Planung und Umsetzung von Artikeln und Interviews

Du erstellst Themenpläne und Redaktionskonzepte

Du beobachtest Themen und evaluierst die Online-Reputation des Unternehmens

Du aktualisierst, pflegst und gestaltest Webseiteninhalte über das Content-Management-System TYPO3

Dein Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikation, Medien, Marketing, Journalismus, Publizistik oder eine abgeschlossene Ausbildung mit entsprechendem Schwerpunkt

Mehrjährige Berufserfahrung in einer Redaktion und/ oder im Bereich Unternehmenskommunikation mit Schwerpunkt in der Online-Kommunikation

Ausgeprägte Stil- und Textsicherheit mit onlinegerechter Umsetzung und Präsentation

Ausgewiesenes Interesse an Themen rund um Psychologie, Pflege, Gesundheitswesen und Medizin

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Interesse an bereichsübergreifenden Aufgaben, schnelle Auffassungsgabe und eigenständige, strukturierte Arbeitsweise

Wir bieten Dir

Modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld im Göttinger Ostviertel

Hogrefe Card (Bonus in Form des steuerfreien Sachbezugs)

Ehrliches und faires Miteinander im Team

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inklusive Deiner Gehaltsvorstellung.



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Frau Mariele Walter

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

recruiting@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere

