Hogrefe ist eine international tätige, führende Verlagsgruppe im Bereich der Psychologie. Das Verlagsprogramm umfasst Bücher, Zeitschriften und psychologische Testverfahren in einer Vielzahl von Sprachen. Dazu bieten wir Consulting, Seminare und spezifische elektronische Lösungen an. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zur Verstärkung unserer Abteilung E-Assessment zum nächstmöglichen Zeitpunkt und in Vollzeit einen ambitionierten

Product Owner (m/w/d)

Ihre Aufgabe als Product Owner (PO) & Technical Product Manager umfasst die Weiterentwicklung unserer bestehenden sowie die Entwicklung neuer Produkte im Rahmen des Hogrefe Testsystems. Sie arbeiten eng mit Ihren Kolleg*innen im strategischen Produktmanagement zusammen und sind Hauptansprechpartner*in innerhalb eines technischen Entwicklungsteams.

Ihre Aufgaben

Hauptansprechpartner*in für das Produktmanagement, für das technische Produktteam und den Scrum-Master

Informieren des technischen Produktteams über Ziel und Vision für das Produkt

Priorisierung und Verwaltung der Einträge im Backlog

Erstellung von neuen Anforderungen und Benutzerszenarien

Überwachung der Wirtschaftlichkeit der Produktentwicklung über den gesamten Produktlebenszyklus

Reporting an das Management sowie weitere Interessensgruppen

Ihr Profil

Abgeschlossenes Hochschulstudium sowie einschlägige Erfahrung in der Leitung von Softwareprojekten

Erfahrung im Umgang mit agilen Methoden

Fundierte Kenntnisse und Verständnis von Business und Technologie zur Beurteilung der technischen Machbarkeit

Hohe soziale Kompetenz und gute Kommunikationsfähigkeiten

Ausgeprägte analytische, strategische und koordinative Fähigkeiten

Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen

Modernes und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld im Göttinger Ostviertel

Hogrefe Card (Bonus in Form des steuerfreien Sachbezugs)

Ehrliches und faires Miteinander im Team





Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung.



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Mariele Walter

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

recruiting@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere

