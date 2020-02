Hogrefe Consulting ist ein Teil der Hogrefe Gruppe – dem führenden europäischen Wissenschaftsverlag in Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie mit über 2.500 Büchern, 41 Zeitschriften und etwa 2.000 psychologischen Testverfahren.



Als ergänzender Geschäftsbereich berät Hogrefe Consulting seit 2012 nationale und internationale Unternehmen rund um den Einsatz von psychologischen Testverfahren im Human Resources Management und erarbeitet maßgeschneiderte Lösungen zu allen diagnostischen Fragestellungen in der Personalauswahl und -entwicklung sowie zur Organisationsanalyse und -entwicklung. Am Hauptsitz in Göttingen suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Projekt- und Marketingkoordinator (m/w/d) für den Bereich Hogrefe Consulting

Ihre Aufgaben

Initiale Kundenberatung zu Testverfahren und Dienstleistungen

Angebotserstellung

Eigenständige Auftragsabwicklung bei Testbestellungen

Unterstützung bei Kundenprojekten

Kundendatenpflege und -verwaltung

Organisation von und Unterstützung bei Messen und Kongressen sowie bei Kundenakquisen

Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen für die Abteilung

Erarbeitung von Marketingmaterialien in Zusammenarbeit mit der Werbeabteilung

Pflege des Internetauftritts von Hogrefe Consulting

Rechnungsstellung und internes Finanzreporting für die Abteilung

Organisatorische Verantwortung für die Abteilung

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, vergleichbare Ausbildung oder Studium

Strukturierte, selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung

Offene, empathische und teamorientierte Persönlichkeit mit professionellem und verbindlichem Auftreten

Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen

Wir bieten Ihnen

Eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit Entwicklungsperspektiven in einem renommierten und international wachsenden Verlag.

Umfangreiches Weiterbildungsprogramm

Hogrefe Card (Bonus in Form des steuerfreien Sachbezugs)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG

Human Resources Management

z. Hd. Dorothea Engelking

Merkelstraße 3, 37085 Göttingen

recruiting@hogrefe.de

Tel. / Fax +49 551 999 50-0 / -111

www.hogrefe.com/karriere

www.hogrefe-consulting.de

