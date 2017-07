Die Hogrefe Verlagsgruppe ist ein Fachverlag mit 15 Standorten weltweit. Das Programm der Verlagsgruppe umfasst über 2‘500 Bücher, 42 Zeitschriften und 1‘600 Testverfahren in den Bereichen Psychologie, Gesundheit, Medizin und Pflege.

Bei der Hogrefe AG in Bern suchen wir zur Unterstützung der Produktion unserer elektronischen Testverfahren per sofort oder nach Vereinbarung, eine kompetente und motivierte Person als

Studentische Hilfskraft Psychologie/IT (m/w) 50%

Befristet; für 12 Monate oder nach Vereinbarung

Ihre Aufgaben:

Einarbeiten in die zu produzierenden psychologischen Testverfahren

Aufbereiten der Items und Normtabellen für die Testentwicklungssoftware

Durchführen von systematischer Funktionstests und Szenarios

Überprüfen von Testauswertungen und deren systematische Dokumentation

Was wir von Ihnen erwarten

fortgeschrittenes Bachelorstudium in Psychologie, IT oder verwandten Fachgebieten

Interesse an computergestützter psychologischer Diagnostik

einen sorgfältigen und gewissenhaften Arbeitsstil

sehr gute Konzentrationsfähigkeit

Grundkenntnisse in psychologischer Diagnostik sowie XML sind von Vorteil

Wir bieten

eine interessante Tätigkeit in einem kleinen und motivierten Team. Sie erhalten die Möglichkeit, die Entwicklung computergestützter Testsoftware sowie eine Vielzahl psychologischer Testverfahren kennenzulernen und Einblick in eine Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis zu erhalten. Wir bieten gleitende Arbeitszeit und eine moderne Infrastruktur an einem zentralen Arbeitsort in Bern bei einem renommierten wissenschaftlichen Verlag.

Interessiert?

Bewerben Sie sich noch heute mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt in elektronischer Form. Bitte geben Sie den möglichen Eintrittstermin und Ihre Lohnvorstellungen an.



Hogrefe AG

Personalabteilung

Melanie Stettler, Länggass-Strasse 76, 3000 Bern 9

bewerbungen@hogrefe.ch, www.hogrefe.ch