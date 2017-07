4. Frankfurter Forum 2014

In den letzten Jahren haben auch im deutschsprachigen Raum zunehmend Verfahren der Lernverlaufsdiagnostik Beachtung gefunden. Dabei handelt es sich um diagnostische Ansätze, bei denen gezielt Informationen über die Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern erfasst werden, die der Lehrkraft zur Verfügung stehen und von ihr zur Planung und Gestaltung von Unterricht und individueller Lernförderung genutzt werden können.



Es gibt mittlerweile empirische Befunde, die bestätigen, dass der Einsatz solcher Verfahren der Lernverlaufsdiagnostik sich günstig auf die Leistungs- und Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern auswirkt. Insbesondere bei ausgeprägter Heterogenität der individuellen Lernverläufe in Schulklassen – ein Phänomen, das bei inklusiver Beschulung eher zu- als abnimmt – haben sich Verfahren der Lernverlaufsdiagnostik als ausgesprochen hilfreich erwiesen.



Beim diesjährigen 4. Frankfurter Forum am 13. März wollen wir über den Sachstand und die jüngsten Entwicklungen der Lernverlaufsdiagnostik im Grundschul- wie im Sekundarstufenbereich informieren. Auch die praktische Nutzung im Rahmen eines Inklusionsmodells wird dargestellt.



Wie in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, führende Experten des Feldes als Referenten zu gewinnen. Und auch die Podiumsdiskussion mit der Möglichkeit, auf Fragen der Teilnehmer einzugehen, hat erneut ihren festen Platz im Programm. Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch mit Ihnen.





Prof. Dr. Günter Esser (Potsdam)

Prof. Dr. Marcus Hasselhorn (Frankfurt am Main)

Prof. Dr. Wolfgang Schneider (Würzburg)

Prof. Dr. Ulrich Trautwein (Tübingen)