5. Frankfurter Forum 2015

In den letzten Jahren ist das Thema FRÜHE BILDUNG auch im deutschsprachigen Raum zunehmend auf Interesse gestoßen. Bildung beginnt nicht erst mit der Einschulung, denn das, was Schulanfänger an Fertigkeiten und Kompetenzen mitbringen, ist eine wesentliche Bedingung dafür, wie gut ihnen die Bewältigung der späteren schulischen Anforderungen gelingt. Das hat vermehrt den Blick auf die Anregungsqualitäten der pädagogischen Prozesse in Kindertagesstätten gelenkt und Fragen der Professionalisierung des pädagogischen Fachpersonals aufgeworfen.



Individuelle Förderung wird zunehmend auch zur Aufgabe im Kindergarten und wird bisweilen in der Kooperation von Kindergärten und Grundschulen in Angriff genommen. Grundlage für jede individuelle Förderung ist eine Diagnostik, die hinreichende Informationen über den Entwicklungsstand in relevanten Kompetenzbereichen der Kinder liefert.



Beim diesjährigen Frankfurter Forum am 12. März wollen wir über den Sachstand und die jüngsten Entwicklungen der pädagogisch-psychologischen Diagnostik im Kindergarten- und Vorschulalter informieren.