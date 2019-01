Yvonne Küttel, Barbara Hubatka, Maja Storch

Ich packs! ZRM-Praxiswerkstatt Gefühlskompetenz

Dieses Tool mit Arbeitsblättern, Manual und Poster ist gedacht für Fachpersonen in pädagogischen und beratenden Funktionen mit Jugendlichen ab 12 Jahren. Selbstverständlich lassen sich die Materialien in vielerlei Kontexten und mit unterschiedlichen Zielsetzungen verwenden. Zum Beispiel im Klassen- oder Projektunterricht, im Lern- oder Einzelcoaching, in der Berufsberatung, in sozialpädagogischen Settings und in der freiwilligen Jugendarbeit.

zum Produkt/Shop